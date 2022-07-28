حجز عامل أشعل النار فى نفسه وحضن زوجته لرفضها بيع ذهبها لشراء المخدرات

قررت نيابة مدينة نصر، بحجز عامل 24 ساعة على ذمة التحريات أشعل النار فى نفسه، واحتضن زوجته، بسبب رفض الزوجة بيع "حلق ذهب" لشراء مواد مخدرة، وتم نقل الزوجين إلى مستشفى فى حالة خطرة.

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر إخطارا من المستشفى بوصول عامل وزوجته مصابين بحروق كبيرة فى أنحاء متفرقة من جسدها.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم عامل طلب من زوجته بيع "حلقها الذهب" لشراء المواد المخدرة، ولكنها رفضت فنشبت بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها بسكب مادة حارقة وأشعل النار فى نفسه، ثم أسرع إلى زوجته واحتضنها ليشتعل بهما النار.

تم التحفظ على المتهم إخطار النيابة العامة بالواقعة.