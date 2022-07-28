حبس رئيس حى الموسكى السابق 12 سنة بتهمة ضرب ضابط واقتحام شقته

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس رئيس حى الموسكى السابق وموظف 12 سنة بتهمة الاعتداء بالضرب على ضابط والبلطجة واقتحام شقته.

وكانت نيابة مدينة نصر قد أمرت بحبس رئيس حى الموسكى السابق 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعدى بالضرب على ضابط بسبب خلافات الجيرة.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من ضابط أفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من مجموعة من الأشخاص استقطبهم رئيس حى الموسكى بسبب خلافات الجيرة بينه وبين الضابط، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وبعد القبض عليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة البلطجة واقتحام مسكن.