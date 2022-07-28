جنايات كفر الشيخ تقضى بالإعدام لصياد قتل نجلى شقيقه بسبب خلافات الميراث

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤف شرف، وأمير جورجى المطيعى، ومحمد عبد الشافى محمد، وبحضور عبد الله عبد المجيد حمروش، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نجلى شقيقه بقرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، وسداد تعويض مليون جنيه و200 جنيه مقابل المحاماة، بعد ورود رأى فضيلة المفتى.

كما قررت المحكمة حبس نجل المتهم أحمد محمد الحنفي 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 5 ألاف جنيه، وأتعاب المحاماة، وذلك في القضية رقم 38748 لعام 2021 جنايات سيدى سالم والمقيدة برقم 3862 لعام 2021 كلى كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال كلا من المدعو محمد.ع.أ.أ، 47 عاما، صياد، والمدعو أحمد.م.ع.أ، 19 عاما، طالب، لمحكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لأنهما فى يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدى سالم قتلا المجنى عليهما نجلى شقيق الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.

وجاء في أمر إحالتهما لمحكمة جنايات كفر الشيخ أن كلا المتهمين انتقلا إلى حيث أيقنا سلفا تواجدهما بداخل المزرعة السمكية المقامة على الأرض إرثهم جميعا، وتقدم المتهم الأول تجاههم مشهرا السلاح الناري المرخص له "بندقيته الخرطوش" وأخرج له المتهم الثاني الذخيرة التي ذخر به سلاحه وتوجه صوب المجنى عليهما وأطلق الأول في مواجهتهما خمسة أعيرة نارية أصابت المجنى عليهما فأحدثت بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحيهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن كلا المتهمين استعرضا القوة والتهديد قبل المجنى عليه أحمد.ع.أ.أ، وذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به وبممتلكاته وفرض السطوة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسه وتعريض حياته للخطر وتكدير أمنه وسكينته. وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها جرائم أخرى.