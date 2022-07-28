تناول 5 أطعمة خارقة لتحسين صحة "حارس بوابة الجسد"

كتبت ميرفت رشاد

هل تعلم أن كبدك هو ثانى أكبر عضو فى جسمك؟ يعمل الكبد على مدار الساعة، ما يساعد على تطهير ما يدخل جسمك وما يخرج ونتيجة لذلك، يُشار إليه كثيرًا باسم "حارس بوابة الجسد"، وقد ندرك أن الكبد ينظف الدم من السموم، لكننا لا ندرك أن الكبد ينتج أيضًا الصفراء التى تساعد فى تفكيك الوجبات وتخزين الجليكوجين، نتيجة لذلك يؤثر نظامك الغذائى بشكل مباشر على حالة الكبد، تعرف على بعض الأطعمة الخارقة للكبد والتى ستساعد على تطهير هذا العضو الثمين بشكل طبيعى، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

فيما يلى 5 أطعمة خارقة للكبد:

1. عصير الخضار

عصير الخضار مفيد لإزالة السموم من الكبد، يمكنك صنع العصير من الخضار بما فى ذلك الجزر والخيار والبنجر وبراعم بروكسل والملفوف والقرنبيط وغير ذلك، فإن عصير الكرنب هو الأفضل لإزالة السموم من الكبد.

يمكنك أيضًا تجربة عصير البرتقال أو الجزر مع القليل من جذر الزنجبيل، تتمتع جذور الزنجبيل بخصائص مهدئة تعمل على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل انتفاخ البطن، المحتوى العالي من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضار مفيد للصحة الجيدة.

2. الأطعمة المرة

تعتمد عملية إزالة السموم من الكبد على الجلوتاثيون، وهو مضاد للأكسدة، وهو موجود فى الخضر الورقية المريرة بما فى ذلك البروكلى والسلق والكرنب، وهى تشمل أيضًا الكبريت، وهو أحد مكونات الصفراء، يعتبر الكاكاو من الأطعمة المرة الأخرى التى تعتبر صحية للكبد، وتشير المرارة عادةً إلى وجود الإنزيمات التى تساعد أجهزة الهضم الأخرى أيضًا.

3. الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

لقد وجد أن اتباع نظام غذائى منخفض البوتاسيوم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بخطر الإصابة بأمراض الأحماض الدهنية غير الكحولية، ولدعم الكبد من المهم أن يكون تناولك للبوتاسيوم مرتفعًا، الموجود فى البطاطا الحلوة والموز والبنجر والطماطم والسبانخ والفاصوليا والسلمون والمشمش وغيرها من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

4. البروبيوتيك

يمكنك المساعدة في التخلص من سموم الكبد عن طريق تضمين الأطعمة المخمرة مثل الزبادى واللبن الرائب والمخلل والخضروات المخمرة وما إلى ذلك في نظامك الغذائي، هذه الأطعمة ممتازة أيضًا للحفاظ على الصحة العامة.

5. أعشاب وتوابل

الكركم: يحتوى الكركم على الكركمين، ما يعطيه لونه الأصفر، ويساعد الكركمين فى إزالة السموم من خلال دعم خلايا إزالة السموم من الكبد والحفاظ عليها بصحة جيدة، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد المرارة فى إنتاج الصفراء (السائل الهضمي الذي ينتجه الكبد ويخزن في المرارة)، وللحصول على أفضل امتصاص للكركمين استخدم كمية قليلة من الفلفل الأسود معه.