تكريم الرواد والمتميزين فى احتفالية بـ"صيدلة طنطا"

الغربية - مصطفى عادل

نظمت كلية الصيدلة جامعة طنطا الحفل الختامى للكلية للعام الجامعى 2021/2022، فى إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبى، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة العشماوى عميد كلية الصيدلة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي.

وقدم الدكتور كمال عكاشة الشكر للدكتورة نهلة العشماوى عميد الكلية لحرصها الدائم على تكريم رواد الكلية والعاملين بها، تشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجُهد وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة العمل بالإدارات المختلفة، مشيداً بالقفزة التى حققتها الكلية فى عدد الأبحاث الدولية المنشورة فى مجلات ذات معامل تأثير مرتفع.

وأشاد الدكتور محمد حسين خلال كلمته بالقفزة التى حققتها الكلية فى جميع المجالات، التى انعكست بشكل واضح على حصول الكلية على تجديد الاعتماد المؤسسي من "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" للمرة الثانية على التوالي، وفوز الكلية بالمركز الأول لجائزة جامعة طنطا للتميز الحكومى الداخلى فى إبريل 2022، موضحاً حرص الكلية الدائم على توفير أحدث النظم التعليمية المتطورة التى تحاكى سوق العمل كالمصنع التعليمي بالكلية ومزرعة النباتات والصيدلية التعليمية لتطوير قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم وتأهليهم لممارسة مهنة الصيدلة.

وصرحت الدكتورة نهلة العشماوى عميد الكلية، بأن فعاليات هذا الحفل تأتى فى إطار احتفال الكلية بتجديد الاعتماد المؤسسى من "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" للمرة الثانية على التوالي بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة، وأيضا حصول الكلية على المركز الأول لجائزة جامعة طنطا للتميز الحكومى الداخلى، كما أضافت أن إدارة الكلية تسعى إلى تنفيذ استراتيجية الجامعة فى ضوء توجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لتطوير المنظومة التعليمية.

وشهد الحفل تكريم الدكتور أحمد عبد المنعم حبيب ، والدكتور مختار محمد مبروك والدكتور علاء الدين السيسى عمداء الكلية السابقين والدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة والدكتورة نانسى الحفناوى عميد كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتور مدثر أبو الخير نائب رئيس جامعة طنطا السابق والمستشار المالى للجامعة، والدكتور محمد عاطف نوير نقيب العلمين بالغربية، والدكتور هانى دنيا نقيب الصيادلة بالغربية، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وفريق وحدة ضمان الجودة و فريق التميز ومديري المراكز الرئيسية والوحدات المركزية وعدد من مديرى العموم والإدارات، وكل من ساهم فى رفعة شأن الكلية.