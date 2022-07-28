تعرف علي أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن عبد الناصر حسان الديب، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، بنسبة نجاح عامة 58.5%، نائبا عن الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.

واعتمد مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب نتيجة معاهد البحر الأحمر الأزهرية مساء اليوم بحضور سيد أمين مدير التعليم الثانوى وأحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات وأحمد سيد عثمان عضو إدارة الامتحانات.

يأتى ذلك عقب اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف والدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لنتيجة الثانوية الأزهرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشيخة الأزهر الشريف.

وتصدر البنين المراكز الأولى بأوائل معاهد البحر الأحمر الأزهرية للقسم العلمى، بينما حصدت الفتيات المراكز الأولى بأوائل القسم الأدبى.

وتتقدم منطقة البحر الأحمر الأزهرية بخالص التهانى والتبريكات لأوائل معاهد البحر الأحمر الأزهرية وجميع الطلاب الناجحين بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، مع أمنياتنا بمزيد من التقدم والتميز والنجاح.

وترتيب الأوائل للقسم العلمى كالتالى: الطالب/ زياد الحسن عباس محمود - المركز الأول- بنسبة 98% - معهد رأس غارب النموذجى، والطالب محمد مصطفى بدرى كامل - المركز الثانى - بنسبة 96.62% معهد بنين الغردقة الإعدادى الثانوى، والطالب السيد صلاح السيد إبراهيم- المركز الثالث - بنسبة 96.46% - معهد بنين الغردقة الإعدادى الثانوى.

كذلك الطالب كريم محمود محمد محمود - المركز الرابع - بنسبة 96.15 % - معهد رأس غارب النموذجى، الطالب زياد مجدى محمد الصغير- المركز الخامس - بنسبة 90.62% - معهد بنين الغردقة النموذجى .

بينما ترتيب الأوائل للقسم الأدبى الطالبة/ شهد عبدالله حسين محمد - المركز الأول- بنسبة 94.13% - معهد فتيات رأس غارب النموذجى، والطالبة/ شروق أحمد فاروق أحمد الإمام - المركز الثانى - بنسبة 91.52%، معهد فتيات الغردقة، والطالبة منة الله شريف حسن أحمد- المركز الثالث- بنسبة 89.52% - معهد فتيات رأس غارب النموذجى.

كما احتلت الطالبة حسناء سعد محمود سعد - المركز الرابع- بنسبة 86.19% - معهد فتيات مرسى علم، والطالبة/ علا عبد الظاهر عمر محمد - المركز الخامس - بنسبة 86.03% - معهد فتيات مرسى علم.