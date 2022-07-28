تعرف على فعاليات قصر الإبداع الثقافى بالإسكندرية خلال شهر أغسطس

الإسكندرية أسماء على بدر

ينظم قصر ثقافة الابداع بالإسكندرية عددا من الفعاليات الثقافية والادبية خلال شهر اغسطس بمقره فى شارع فؤاد بالإسكندرية .



تبدأ الفعاليات 9 أغسطس بندوة بعنوان مناقشة ديوان" تهويمات " (من وحي روح لعنها واحد معدى بالصدفة ) للشاعر نور الدين الشريف الكاتب السكندرى، ديوان تهويمات هو ديوان شعر بالعامية المصرية , صادر عن مؤسسة سطوع , يناقشة الشاعر و الناقد عبد المنعم كامل و يدير اللقاء الشاعر حسني منصور الساعة 6.30 م قاعة توفيق الحكيم .



بينما ينظم الاربعاء 10 اغسطس ندوة بعنوان مناقشة رواية " علي فراش طاغية " للكاتب هشام فياض , من اصدارات مؤسسة نون للنشر والتوزيع , لغة هذه الرواية بطريقة متوازنة بين السرد و الوصف والحوار- الروايه تحمل ثراء فكري وتشويق كبير يناقشة الدكتور بهاء حسب الله و الدكتورة حنان الشرنوبي يدير اللقاء الأديب رشاد بلال الساعة 6.30 م قاعة توفيق الحكيم .



وينطم يوم الاحد 14 اغسطس ندوة بعنوان " دور المبدعين عن طريق الكتابة فى غرس و تكريس القيم و المبادىء لدى الأطفال " ضمن الإستراتيجية الوطنية لتنمية شخصية و قدرات الطفل , تهدف الي إعادة تعريف مفهوم تنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد أدوار ومسئوليات جميع الجهات المعنية بتنمية الطفولة المبكرة بما في ذلك الآباء ومقدمي الرعاية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة، فضلا عن تعزيز التعاون والتفاعل بين القطاعات، وترسيخ تنمية الطفولة المبكرة الشاملة في الثقافة المصرية، من خلال التركيز على الإلمام بالقراءة والكتابة والفنون والعلوم في السنوات الأولى ، وتبني نموذج للتواصل الاستراتيجي للتغيير الاجتماعي والسلوكي ، والاستناد إلى الاستراتيجيات المنفذة حالياً من خلال مجموعة من منصات تقديم الخدمات ودعم التوسع في التدخلات الناجحة ، واقتراح بوضع إطار استراتيجي لتنمية الطفولة المبكرة في الهياكل الحكومية رفيعة المستوى، لضمان أن تصبح جزءا لا يتجزأ من السياسات وعمليات التخطيط وآليات المسائلة على الصعيد الوطني ، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة .



المتحدثون سعدية العادلى – فاطمة هويدى – الدكتورة فايزة حلمي ( القاهرة ) و محمد عباس علي ( الإسكندرية ) السيد شليل – أشرف الخضرى ( دمياط) يدير اللقاء الكاتب الصحفي حسام أبو العلا الساعة 6.30بقاعة توفيق الحكيم .



وينظم الثلاثاء 16 اغسطس ندوة بعنوان "التنمية الوطنية ومواجهة التحديات ", الهدف من الندوة القاء الضوء على الدور الذى تقوم بة المؤسسات الوطنية في تشجيع دولها وحكوماتها في تحقيق صالح المجتمعات وتحقيق تنميتها، لافتة إلى أن التحديات الجسام التي يواجهها العالم بشكل خاص وعالمنا العربي بشكل خاص، تتطلب تحقيق التضامن الدولي لدعم الجهود في تحقيق التنمية ضيوف اللقاء اللواء د مصطفي هدهود محافظ البحيرة الاسبق والكاتب الصحفي فكري عبد السلام و الدكتور محمد علاء الدين عبد القادر استاذ تنمية المجتمعات ك الزراعة والمنسق العام لجامعة الاسكندرية بدولة تشاد سابقا تقديم د إبراهيم عبدالله المستشار الإعلامي الساعة 6.30م بقاعة المسرح



وينظم الاحد 21 اغسطس ندوة بعنوان مناقشة ديوان " مناجاة العاشقين " للشاعر الدكتور محمد شحاتة , شاعر العامية والشعر الغنائى , الديوان الصادر عن دار نشر شعلة الابداع , يناقشة الأديب أحمد فضل شبلول و الشاعر و الناقد طارق الكردى يدير اللقاء الشاعر جابر بسيوني الساعة 6.30م قاعة توفيق الحكيم .



وينظم الاربعاء 24 أغسطس أمسية فنية بعنوان " القصيدة العربية المغناة فى الماضي و الحاضر و نظرة علي المستقبل " بمشاركة فريق " جولدن تيم " ضيوف اللقاء الدكتورة سحر شريف و الشاعر الكبير الدكتور عبد الحميد محمود و الملحن و الموزع الموسيقي أحمد بدوى يدير اللقاء الكاتب أحمد بسيوني الساعه 6.30م قاعة المسرح .



