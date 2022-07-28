تحرير 40 محضرا وتعقيم 34 مسجدا وحملة نظافة بمركز المحلة

الغربية - عادل ضرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة برئاسة اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حملة نظافة وتعقيم المدارس والمصالح الحكومية والمساجد قادها المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالديوان العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى والوحدات المحلية للقيام حملات نظافة بنطاق مركز المحلة وتحرير محاضر للمخالفين (النظافة والإشغالات والكمامة والبيئة) والتى أسفرت عن تحرير 40 محضر متنوع منهم 20 محضر نظافة بالوحدات المحلية لمحلة حسن وبلقينا والشهيدي والهياتم والبنوان و15 محضر إشغال طريق بالوحدات المحلية لمحلة حسن وبلقينا وسامول وميت الليت والبنوان وعدد 3 محاضر كمامة بالوحدة المحلية لبلقينا و 2 محضر بيئة بالوحدة المحلية لميت الليت وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لقرى مركز المحلة.

وأكد رئيس المدينة، أنه وفقاً لخطة أعمال النظافة بالوحدات المحلية فقد تم عمل حملات نظافة مكبرة شملت مجمع المصالح الحكومية بالهياتم، وتم رفع تجمعات القمامة بقرية شبرا ملكان بصفط تراب، كما تم عمل حملة نظافة أمام الوحدة المحلية و شارع البحر و منطقة السوق الجديد و أمام المستشفى وحتى المفارق ببشبيش وتم رفع القمامة على طريق المحلة دمرو وأمام المصالح الحكومية والمدارس بميت الليث هاشم.

وتم عمل حملة نظافة على طريق المحلة شبرا بابل و طريق المحلة قطور ورفع المخلفات بالعامرية كما تم عمل حملة نظافة شملت أمام الوحدة و التأمينات ومركز الشرطة وداخل منشية مبارك بمحلة أبو علي وأيضا تم عمل حملة نظافة علي طريق المحلة كفر الشيخ الزراعي بالمعتمدية وطريق طنبارة الشهيدى وتمت العديد من أعمال النظافة على طريق البنوان نمرة البصل واستمرت أعمال تمهيد الطرق وتسويتها بالجابرية.

وفى إطار أعمال الإجراءات الاحترازية تم تطهير 34 مسجدا بجانب تطهير مقرات الوحدات المحلية لقرى الهياتم والبنوان ومحلة حسن وميت الليت والمعتمدية وتواصلت أعمال تطهير ماكينات الصرف الآلى والمصالح الحكومية بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية بمركز المحلة.