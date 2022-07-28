تأجيل محاكمة 3 أشقاء قتلوا جارهم بالشرقية لجلسة 26 سبتمبر

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 3 أشقاء لجلسة 26 سبتمبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعي؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل جارهم بسبب خلافات بين المتهمين وبين أقارب المجني عليه في مدينة القرين بالشرقية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.

تعود تفاصيل القضية رقم 983 جنايات قسم شرطة القرين لسنة 2022، المقيدة برقم 1524 جنايات كلي جنوب الزقازيق لسنة 2022، ليوم 3 ابريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول المدعو علي طلبه محمد علي، مُقيم في دائرة قسم شرطة القرين، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح غائر بالرأس وعدة كدمات في لاساقين والقدمين وأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "أحمد ال ع س"، 37 عامًا، وشقيقه "محمد ال ع س"، 20 عامًا، وشقيقهما "إيهاب ال ع س"، 28 عامًا، فلاح، مقيمين بدائرة قسم شرطة القرين.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين الثلاثة قتلوا المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك على أثر خلافات فيما بين المتهمين وبين ذوي المجني عليه؛ إذ اعتدى كلٍ منهما على الآخر بالضرب وحال ذلك تدخل المجني عليه محاولًا إنهاء تلك المشاجرة إلا أنه حال ذلك اعتدى عليه المتهمون بالضرب بواسطة عصي خشبية كانت بحوزتهم، وكال له المتهم الثاني ضربة استقرت بكتفه الأيمن فهوى أرضًا، فيما والى باقي المتهمين الاعتداء عليه ضربًا بذات الآداة وأحدثوا مابه من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك إزهاق.

جرى ضبط المتهمين الأول والثاني فيما لاذ المتهم الثالث بالفرار والهرب، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.