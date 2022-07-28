بدء تطبيق منظومة خدمات الجمع المنزلى بأحياء شرق وغرب شبين الكوم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بدء أعمال منظومة خدمات الجمع المنزلى ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات الصلبة بأحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم ، وذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع مع شركة العهد الجديد للخدمات البيئية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث أكد محافظ المنوفية بأن المنظومة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات نقل وجمع المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية، وتقديم خدمة النظافة وكنس وغسيل وتجريد الشوارع والمرافق العامة وذلك بالمناطق الواقعة بالنطاق الجغرافى لأحياء (شرق وغرب) مدينة شبين الكوم، هذا وأكد المحافظ على أن منظومة الجمع المنزلى ستعد بمثابة نقطة انطلاق لبيئة أفضل على أرض المنوفية وسيتم تعميمها في كافة مراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة.

جدير بالذكر أنه خلال شهر يونيو الماضى وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، فقد وقعت محافظة المنوفية عقد تقديم وتلقي خدمات الجمع المنزلى والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية.



تطبيق منظومة خدمات الجمع المنزلى بالمنوفية (1)



تطبيق منظومة خدمات الجمع المنزلى بالمنوفية (2)



تطبيق منظومة خدمات الجمع المنزلى بالمنوفية (3)



تطبيق منظومة خدمات الجمع المنزلى بالمنوفية (4)



تطبيق منظومة خدمات الجمع المنزلى بالمنوفية (5)



تطبيق منظومة خدمات الجمع المنزلى بالمنوفية (6)