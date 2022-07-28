اللجنة العليا لاختبارات القدرات تكشف مصير طلاب العام الماضى الراغبين فى التحويل

كتب محمد صبحى

قال الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، إنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة العام الماضى الذين أصبحوا طلابا جامعيين ونفرض أن طالب تم قيده بكلية الهندسة أو تجارة ومن حقه على حسب قانون تنظيم الجامعات أن يحول لكلية من الكليات التى تشترط القبول أداء اختبارات القدرات يحق له التحويل بشكل داخلى إلى الكلية وحال وجود استيعاب له بالكلية يجب أن يكون حصل على مجموع الحد الأدنى للقبول بالقطاع ويتم قيده ومن ثم تنظيم اختبارات مستقله له داخل الكلية.