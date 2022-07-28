اليوم السابع
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القوى العاملة: بدء اختبارات الالتحاق بالبرامج التدريبية على التفصيل والخياطة بالبحيرة

الخميس، 28 يوليه 2022 01:26 م
القوى العاملة: بدء اختبارات الالتحاق بالبرامج التدريبية على التفصيل والخياطة بالبحيرة اختبارات الالتحاق بالبرامج التدريبية على التفصيل والخياطة بالبحيرة
كتبت آية دعبس

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بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة فعاليات الاختبارات النظرية والعملية للراغبين في التدريب على مهنة التفصيل والخياطة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى قرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير ، وذلك لتدريب 10 متدربات.
 
وقال عثمان عبد الرسول مدير المديرية: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمتابعة تدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل  تمهيدا لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم .
 
ولفت مدير المديرية إلى أنه سيتم بدء التقديم على باقى المهن الموجودة داخل الوحدة وهى التوصيلات الكهربائية والسباكة والصحية ، للشباب الراغبين فى الإلتحاق بالتدريب من أبناء القرية ، كما ان التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.
 
وأكد عبد الرسول أن المديرية راعت تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلي 10 متدربات فقط ، وتسليمهم الكمامات والكحول ، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية ، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

القوى العاملة

سوق العمل

تدريبات القوى العاملة

اصابات العمل

القوى العاملة بالبحيرة



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