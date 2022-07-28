قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الخميس، إن البر الرئيسى الصينى سجّل 86 إصابة جديدة "محلية العدوى" بكوفيد-19، من بينها 32 فى قوانغشى و23 فى قانسو و17 فى سيتشوان.
وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه تم تحديد إجمالي 435 حالة جديدة بدون أعراض في 12 منطقة على مستوى المقاطعات، مشيرة إلى أن إجمالي 119 مصابا بكوفيد-19 خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء في البر الرئيسي الصيني، ليصل إجمالي عددهم إلى 222 ألفا و163 شخصا حتى أمس.
ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19 أمس، بحسب اللجنة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5226 في البر الرئيسي الصيني.
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