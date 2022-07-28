وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه تم تحديد إجمالي 435 حالة جديدة بدون أعراض في 12 منطقة على مستوى المقاطعات، مشيرة إلى أن إجمالي 119 مصابا بكوفيد-19 خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء في البر الرئيسي الصيني، ليصل إجمالي عددهم إلى 222 ألفا و163 شخصا حتى أمس.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19 أمس، بحسب اللجنة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 5226 في البر الرئيسي الصيني.

