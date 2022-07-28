الداخلية تضبط عددا من المتهمين بابتزاز السيدات بصورهن

كتب محمود عبد الراضى

كثفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن لكشف ملابسات عدة بلاغات (من بعض السيدات) بتضررهم من إضطلاع مُستخدمى بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بإرسال رسائل لحساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهم وعبارات تتضمن إبتزازهن مقابل عدم التشهير بسمعتهن بنشر تلك الصور .

توصلت التحريات من خلال إستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد بعض مُرتكبى تلك الوقائع وأمكن ضبطهم ، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص ، "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج) لقيامه بإرسال رسائل (للهاتف الخاص بإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة سوهاج)تحوى صور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها، وضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) لقيامه بإبتزاز عدد من السيدات والنصب عليهم من خلال إنشاء عدد من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الإجتماعى والتحصل منهم على صور خاصة لهم ومبالغ مالية، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية) لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصى (لإحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه.