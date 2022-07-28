الخارجية: نتابع باهتمام بالغ تطورات تعرض طبيب مصري لإطلاق نار في السعودية

كتب: أحمد جمعة

أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفى، مساء الخميس، متابعتها باهتمام بالغ من خلال القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض تطورات قضية تعرُض الطبيب المصري أيمن عبد السلام محمد رزق لإطلاق نار، واعتداء بسكين بمنطقة القصيم، حيث تتابع القنصلية على مدار الساعة هذا الأمر، وتقوم باتصالات مستمرة في هذا الشأن، فضلًا عن زيارة المواطن المصري المصاب، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

هذا، ويقوم القنصل العام طارق المليجي بمتابعة تطورات القضية بشكل مستمر مع المسئولين بوزارتيّ الخارجية والداخلية في المملكة العربية السعودية وإمارة منطقة القصيم، والذين يبذلون جهودًا مقدرة في التعامل مع تلك القضية.

هذا، وتستمر وزارة الخارجية مُمثلة في قطاعها القنصلي ومن خلال قنصليتنا في الرياض، في متابعتها لتلك القضية، متمنية سرعة الشفاء للمواطن المصري.