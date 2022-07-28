الحكومة تعلن بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الحكومة تعلن بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف محدودى الدخل.. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس والحكومة والمصريين بمناسبة رأس السنة الهجرية.. ويؤكد: جهود مستمرة من الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية.. مدبولى: التأكيد على دور مبادرة الشراكة الصناعية فى التنسيق والتكامل مع الدول العربية.. ومصر خالية من جدرى القرود.

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