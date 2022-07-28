واضاف خلال تصريحات للصحفيين ستكون الاكاديمية آلية مهمة لتطوير أداء القطاع المكلف بالشؤون الخارجية، مؤكدا أن العمل الدبلوماسي مهما كانت قوة التكوين الذي تلقاه أصحابه لا يمكن أن يستغني عن التطوير المستمر.

وأضاف أنها تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، كتحسين خبرات وأداء الدبلوماسيين خاصة الشباب، والموظفين، والتكوين المستمر لكل الفاعلين في قطاع العلاقات الخارجية، وتنظيم بعض الدورات التدريبية الخاصة بالدبلوماسيين، وبناء دبلوماسية فعالة وعصرية تمكن البلد من تبوئ مكان مميز على الساحة الدولية للدفاع عن مصالحه، الأمر الذي يتطلب وجود أطر بشرية قادرة على أداء تلك المهمة.