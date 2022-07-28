البنك المركزى العمانى يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

كتب محمد جمال

أعلن ‏البنك المركزى العُمانى رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس الزيادة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00 بالمائة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، امس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس إلى 2.25-2.5٪، وذلك لمكافحة التضخم.

وقال الاحتياطي الفدرالي إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة، مشيرا إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج" على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة ترفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأمريكي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.