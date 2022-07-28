اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يعثر على دليل اختراق هواتف موظفيه عبر برنامج تجسس إسرائيلى

الخميس، 28 يوليه 2022 03:17 م
الاتحاد الأوروبى يعثر على دليل اختراق هواتف موظفيه عبر برنامج تجسس إسرائيلى اختراق
كتبت: هناء أبو العز

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قال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز في رسالة نشرتها "رويترز" إن التكتل وجد أدلة على أن برنامج تجسس طورته شركة إسرائيلية اخترق هواتف ذكية يستخدمها بعض موظفيه.
 
وقال ريندرز إن شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون أخبرته في عام 2021 بأن هاتفه الخاص ربما اختُرق باستخدام برنامج بيجاسوس الذي طورته شركة المراقبة الإسرائيلية (إن.إس.أو) وباعته لحكومات دول.
 
وجاء في الرسالة أيضا أن التحذير من شركة آبل أدى إلى فحص أجهزة ريندرز الشخصية والخاصة بالعمل بالإضافة إلى الهواتف الأخرى التي يستخدمها موظفو المفوضية الأوروبية.
 
وعلى الرغم من أن التحقيق لم يجد دليلا قاطعا على اختراق هواتف ريندرز أو موظفي الاتحاد الأوروبي، فقد اكتشف المحققون "مؤشرات اختراق"، وهو مصطلح يستخدمه الباحثون في مجال الأمن للإشارة إلى وجود دليل على حدوث اختراق.
 
ولم تقدم رسالة رينديرز مزيدا من التفاصيل، وقال مفوض العدل "من المستحيل أن نعزو هذه المؤشرات إلى مرتكب معين بكل تأكيد"، وأضافت الرسالة أن التحقيق لا يزال ساريا.

الاتحاد الأوروبى

مفوض العدل

برنامج بيجاسوس

مؤشر اختراق



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