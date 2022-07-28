اليوم السابع
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الإحصاء اليونانية: 3 ملايين يونانى يواجهون شبح الفقر أو الإقصاء الاجتماعى

الخميس، 28 يوليه 2022 02:46 م
الإحصاء اليونانية: 3 ملايين يونانى يواجهون شبح الفقر أو الإقصاء الاجتماعى التضخم
كتبت: هناء أبو العز

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أفادت هيئة الإحصاء اليونانية أن النسبة المئوية لسكان اليونان، المعرضون لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعى بلغت 28.3٪ (ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص) في عام 2021 بزيادة قدرها 0.9٪ مقارنة بعام 2020.
 
وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية أن الاستنتاجات استندت إلى بيانات من مسح دخل الأسرة وظروف المعيشة لعام 2021 والتعريف المنقح للاستبعاد الاجتماعي ومخاطر الفقر في سياق برنامج أوروبا 2030 لمكافحة الفقر. 
 
ويهدف برنامج وروبا لمكافحة الفقر إلى تقليل عدد المعرضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي بمقدار 15 مليون شخص منهم 5 ملايين طفل بحلول عام 2030.
 
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية أن 6.9٪ من الأسر أبلغت عن زيادة دخلها في الأشهر الـ 12 الماضية مقارنة بـ 26.3٪ قالت إنها انخفضت وأفاد 66.7٪ من الأسر أن دخولهم المعيشية بقيت على حالها.

الاحصاء اليونانية

سكان اليونان

الفقر

الاقصاء الاجتماعى

التضخم

ارتفاع الاسعار



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