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الأسد يمنح السفير الصينى بدمشق وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة

الخميس، 28 يوليه 2022 02:12 ص
الأسد يمنح السفير الصينى بدمشق وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات

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منح الرئيس السوري، بشار الأسد، الأربعاء، السفير الصيني بدمشق، فونغ بياو، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال حفل وداع السفير الصيني، إن الأسد منح سفير الصين الوسام "تقديرا لكل ما بذله في سبيل تطوير العلاقات السورية الصينية"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد شيء اسمه مستحيل بالعلاقات السورية الصينية، وعلاقاتنا متجذرة، وهي في أفضل حالاتها، وطموحاتنا لا حدود لها في بناء علاقات استراتيجية مشتركة".

وأكد أن "الصين واحدة من الدول التي ساهمت وما زالت في صيانة الأمن والسلم الدوليين ووقفت إلى جانب كل الشعوب الساعية للحفاظ على سيادتها، وهي ستبقى دولة أمان واستقرار تدعو للحفاظ على حرية الشعوب في تقرير مصيرها".


سوريا

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بشار الاسد

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