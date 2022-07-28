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استقبال حافل لمنتخب تنس الطاولة للشباب بالمطار بعد تتويجه ببطولة أفريقيا ..صور

الخميس، 28 يوليه 2022 04:32 م
استقبال حافل لمنتخب تنس الطاولة للشباب بالمطار بعد تتويجه ببطولة أفريقيا ..صور الجماهير بالمطار
كتبت رحاب نبيل

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شهد مطار القاهرة الدولي، بعد عصر اليوم الخميس، تواجد عدد من الجماهير بالورود واللافتات لاستقبال بعثة أبطال مصر في تنس الطاولة، قادمة من تونس، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية للناشئين والشباب.
 
وصلت البعثة علي متن طائرة مصر للطيران رقم Ms844 والقادمة من تونس، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول البعثة عبر مني الركاب رقم 3 بالمطار، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.
 
وجاء تحقيق اللقب بعد الفوز بـ22 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 8 ذهبيات، و9 فضيات بالإضافة إلى 5 برونزيات.
 
واحتلت تونس المستضيفة الوصافة برصيد 18 ميدالية ثم نيجيريا والجزائر بعدد 7 و 5 ميداليات على الترتيب.
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