وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، وقعت وكالة الأمن السيبرانى وأمن البنية التحتية الأمريكية مذكرة تعاون مع هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات فى أوكرانيا وسط النزاع المستمر هناك مع روسيا، التي شنت هجمات فى الماضى على شبكات إلكترونية وبنى تحتية أوكرانية وأمريكية.

وتعزز مذكرة التعاون تبادل المعلومات حول الحوادث السيبرانية ويفتح المجال بين الوكالتين لمشاركة البيانات الرئيسية حول البنية التحتية الحيوية، كما تجيز التدريبات المشتركة والدورات التدريبية بين الجهازين.

وقالت جين إيسترلي مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية في بيان لها إنها "مسرورة للغاية" لتوقيع الاتفاقية مع أوكرانيا.

وأضافت: "التهديدات السيبرانية تعبر الحدود والمحيطات، ولذا فإننا نتطلع إلى البناء على علاقتنا الحالية مع هيئة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا لمشاركة المعلومات وبناء المرونة العالمية بشكل جماعي ضد التهديدات السيبرانية".

ووفقا للصحيفة، ساعدت الفرق الإلكترونية الأمريكية وداخل الاتحاد الأوروبي أوكرانيا في الاستعداد للعملية العسكرية الروسية، التي بدأت في أواخر فبراير الماضي، لمساعدة الدولة في تعزيز دفاعاتها في عالم الإنترنت.