إصابة سائق و5 أطفال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب سائق و5 أطفال بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أنشاص الرمل، بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفي بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بووقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل طريق أنشاص نطاق مركز بلبيس، وبالإنتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "بدر. ر" 12عاما و "يوسف. ع"،14عاما و"محمود. ص"،29عاما، و"ولاء. ص"،15عاما،و"حبيبة م"،16عاما و"مريم م"،16عاما، جميعيهم مقيمين التفتيش مركز بلبيس، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع اثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المركبات.