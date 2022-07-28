اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 يوليه 2022 07:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة سائق و5 أطفال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الخميس، 28 يوليه 2022 07:12 ص
إصابة سائق و5 أطفال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب سائق و5 أطفال بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أنشاص الرمل، بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفي بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية. 

تلقى اللواء محمد والى،مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بووقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل طريق أنشاص نطاق مركز بلبيس، وبالإنتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "بدر. ر" 12عاما و "يوسف. ع"،14عاما و"محمود. ص"،29عاما، و"ولاء. ص"،15عاما،و"حبيبة م"،16عاما و"مريم م"،16عاما، جميعيهم مقيمين التفتيش مركز بلبيس، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع اثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المركبات.
 
 

الشرقية

محافظة الشرقية

مستشفى مشتول المركزى

طريق انشاص

انقلاب سيارة ربع نقل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة