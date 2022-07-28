إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بمساحة 1035 مترا مربعا بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز تمكنت من إزالة 7 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 1035 متر مربع، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.



ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه أسفرت الحملة بقرية الدير شرق مدينة إسنا عن إزالة عدد 7 حالات تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 1035 متر مربع، منهم 4 حالات متغيرات مكانية والتعدى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز والتى أسفرت عن إزالة 28 حالة تعدى بمساحة 1732 متر مربع، حيث يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا ، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن إزالة عدد 15 حالة تعدي علي أملاك ري بمدينة إسنا علي مساحة 509 متر، والتعدى عبارة عن أكشاك وتشوينات، كما تمت إزالة عدد 13 حالة علي مساحة 1223 متر على أملاك الري بناحية قرية أصفون والكيمان، وتسليم الأرض لجهة الولاية والتعديات عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





إزالة 7 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 1035 متر (1)



إزالة 7 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 1035 متر (2)



إزالة 7 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 1035 متر (3)



إزالة 7 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 1035 متر (4)



إزالة 7 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 1035 متر (5)











