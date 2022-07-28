ألمانيا تعلن خطتها لمحاولة تقليل اعتمادها على الغاز الروسي

كتبت: هناء أبو العز

في مواجهة مخاطر نفاد الغاز، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخفض استهلاك دول الاتحاد الـ27 وتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، لكن ألمانيا على وجه الخصوص تواجه تحديًا كبيرًا.

وأعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك عزم ألمانيا توفير ما يصل إلى 20٪ من استهلاك الغاز في الشتاء المقبل، وهو رقم يتجاوز ما أعلنته الاتفاقية الأوروبية التي تخطط لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15٪ .

وخارج هذا الحد في ألمانيا ستكون فقط صناعة المواد الغذائية وصناعة الأسمدة، حيث يصر هابيك على أنه لا يوجد يقين بشأن تحقيق إمدادات كافية من الغاز لفصل الشتاء المقبل، لكن لدى البلاد عدة بدائل وأن أفضل استراتيجية هي التوفير في استهلاكها.

واليوم ، خزانات الغاز ممتلئة بنسبة تصل إلى 65٪ ومن الضروري الوصول إلى 100٪ لضمان الإمداد الكامل.

كما أعلنت الحكومة الألمانية عن خطة دعم بـ14 مليار يورو لتجديد المباني وجعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وقال روبرت هابيك: "إن استهلاك طاقة أقل هو المساهمة الأرخص والأكثر فاعلية في استقلالنا وحماية المناخ".

منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا ، تمكنت ألمانيا من خفض استهلاكها من الغاز الروسي إلى النصف.