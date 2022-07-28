أخبار مصر.. التموين: 100 جنيه زيادة فى دعم بطاقة التموين للأسر الأكثر احتياجا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية التى أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، فمثلا لو البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيها، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، ويستطيع صاحب البطاقة شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له..‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء



الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.



النقل: ندرس إنشاء أسوار على مسار خطوط السكة الحديد لحمايتها من السرقة

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة بصدد إنشاء أسوار على خطوط السكة الحديد لحمايتها، مشيرا إلى أن واقعة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد فى المسافة بين طنطا وبركة السبع، وبعدها بـ5 أيام سرقة صناديق إشارات السكة الحديد على خط "بنها - الزقازيق- بور سعيد".

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات له، أن السكة الحديد تعمل على تنفيذ خطة لحماية الصناديق، منها دفن الصناديق لحمايتها من السرقة، مشيرا إلى أنه من المستحيل وضع أمن على الصناديق لأن ذلك يحتاج إلى 10 آلاف جندى بطول خطوط السكة الحديد.

وأشار الوزير، إلى أن مرتكبى وقائع السرقة سينالون أشد عقوبة لعدم تكرار السرقات، لخطورة ذلك على الأمن القومى وتعطيل حركة مسير القطارات.



بيان من الشركة المتحدة بخصوص إدارة وتشغيل قناتى الأهلى والزمالك

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التى تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتى الأهلي والزمالك، وتم تدارس ما دار اليوميين السابقين واضعين في الاعتبار المصلحة الأولي لرفعة الرياضة المصرية وكرة القدم كلعبة شعبية هامة، وكذلك الحياد عن أي خلافات، وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدي مجلس الإدارة.

وتم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين، وفقا للآليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقا لأحكام القانون، بحيث تؤول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما فى هذا الشأن بشكل كامل.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والأندية المصرية والجماهير المصرية وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة.



تسجيل 127 ألف طالب باختبارات القدرات حتى الآن أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 127 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف الدكتورعادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.



الرئيس السيسى يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد 1444.. أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام الخير والبركة والازدهار، تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا الغالية وشعبها العظيم.. مع أطيب تمنياتي بعام هجري سعيد، وكل عام وأنتم بخير، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".



طقس الغد شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة.



مدير الصحة العالمية: إصابة 18 ألف شخص فى 78 دولة بجدرى القرود

كشف الدكتور تيدرودس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بجدري القرود إلى منظمة الصحة العالمية من 78 دولة، مع أكثر من 70% من الحالات المبلغ عنها من الإقليم الأوروبي، و25% من إقليم الأمريكتين.

وقال، إنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن 5 وفيات، وتم إدخال حوالي 10% من الحالات إلى المستشفى للتعامل مع الألم الناجم عن المرض، مضيفا، إنه يمكن إيقاف هذا التفشي، إذا أبلغت البلدان والمجتمعات والأفراد أنفسهم، وأخذوا المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الخطوات اللازمة لوقف انتقال العدوى وحماية الفئات الضعيفة، موضحا، إن أفضل طريقة للقيام بذلك هي تقليل مخاطر التعرض، هذا يعني اتخاذ خيارات آمنة لنفسك وللآخرين.

وأوضح، إنه يمكن أن يكون الوصم والتمييز خطيرين مثل أي فيروس، ويمكن أن يؤججا تفشي المرض، كما رأينا مع كورونا، يمكن أن تنتشر المعلومات المضللة بسرعة عبر الإنترنت، لذلك ندعو منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الإخبارية للعمل معنا لمنع المعلومات الضارة ومكافحتها.



البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. وتباين نتائج أعمال الشركات واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9298 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1699 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11408 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3775 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2688 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3477 نقطة.

وقررت إدارة البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على أسهم المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، والأسهم متاحة عليها بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.



مختار توفيق رئيسا لمصلحة الضرائب.. ورضا عبدالقادر مساعدًا للوزير لشئون المصلحة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين رضا عبدالقادر، مساعدًا للوزير لشئون مصلحة الضرائب المصرية، وندب مختار توفيق لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن مختار توفيق كان يشغل وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ويتمتع بالخبرات المؤهلة لإدارة شئون المصلحة، واستكمال مسيرة تطوير الأداء الضريبي، على نحو يحقق المستهدفات المنشودة، ويسهم فى إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، وأكثر قدرة أيضًا على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

أضاف البيان، أن مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب المصرية، يختص بالتنسيق مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق ومتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتطوير الإداري والفني للمصلحة، وإبداء الرأي بشأنها، وأعمال تطوير المصلحة، ودمج الإدارة الضريبية وفقًا للاستراتيجيات المقررة، خلال التوقيتات المحددة، ووضع المقترحات اللازمة للتطوير، وإبداء الرأي والمشورة فيما يتم طرحه في هذا الشأن، والأعمال ذات الصلة برفع كفاءة وتنمية القدرات البشرية للموظفين بالمصلحة بما يتواءم مع طبيعة العمل بها، وإنجاز المستهدفات ووضع المقترحات اللازمة لتحسين الأداء.