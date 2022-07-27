اليوم السابع
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56 ساعة أسبوعيا.. العاملين بالقطاع الخاص الأكثر تسجيلا لساعات العمل عام 2021

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:00 ص
56 ساعة أسبوعيا.. العاملين بالقطاع الخاص الأكثر تسجيلا لساعات العمل عام 2021 موظف - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العاملين بالقطاع الخاص هم الأكثر تسجيلا لساعات العمل الأسبوعية، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2021.

 

وقالت بيانات النشرة السنوية، إن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية توزع وفقا لما يلي:

 

بلغ متوسط ساعات العمل 55 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.

 

بلغ متوسط ساعات العمل 51 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام.

 

بلغ متوسط ساعات العمل 56 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.

 

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، ارتفاع متوسط أجر الذكور إلى 981 جنيهاً في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2021، مقابل 940 جنيهاً عام 2020، بينما بلغ متوسط أجر الإناث 746 جنيهاً فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2021، مقابل 776 جنيهاً عام 2020.

 

وسجل متوسط أجر الذكور فى القطاع العام/ الأعمال العام نحو 1911 جنيهاً عام 2021، مقابل 1822 جنيهاً عام 2020، أما الإناث فقد بلغ متوسط الأجر 1687 جنيهاً عام 2021، مقابل 1913 جنيهاً عام 2020.

 

أما في القطاع الخاص، فقد بلغ متوسط أجر الذكور فى القطاع الخاص نحو 949 جنيهاً عام 2021، مقابل 911 جنيهاً عام 2020، بينما بلغ متوسط أجر الإناث نحو 721 جنيهاً عام 2021، مقابل 745 جنيهاً عام 2020.


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