اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

5 أعراض لمستويات السكر المنخفضة فى الدم

الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:00 م
5 أعراض لمستويات السكر المنخفضة فى الدم نقص السكر في الدم
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقص سكر الدم حالة تحدث عندما ينتج الجسم المزيد الأنسولين، ما يعنى أن الكبد غير قادر على إطلاق الجليكوجين المخزن فى مجرى الدم عندما يحتاج الجسم إلى الطاقة.

ويحدث نقص السكر فى الدم عندما يكون سكر الدم 70 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) أو أقل، ويمكن علاجه عن طريق زيادة مستويات السكر فى الدم، أو إعطاء المريض طعامًا يحتوى على نسبة عالية من السكر حتى يحصل الجسم على جرعته من الطاقة التى يحتاجها بشدة.

 

أهم 5 علامات منبهة لنقص السكر فى الدم وفقا لموقع healthline

 

النوبات

قد يكون انخفاض مستويات السكر فى الدم خطيرًا إذا ترك دون علاج لأنه قد يسبب نوبات قد تؤدى إلى الوفاة إذا تكررت.

 

الدوخة

وهى واحدة من أول الأعراض التى يمكن أن يعانى منها المرء عندما تنخفض مستويات السكر فى الدم، وقد يفقد الشخص وعيه فى الحالات القصوى.

 

عدم انتظام ضربات القلب

عندما تنخفض مستويات السكر فى الدم، قد يلاحظ المرء عدم انتظام ضربات القلب، ما قد يكون شاقًا للمريض على المدى الطويل.

 

الاضطرابات البصرية

قد يعانى المرء أيضًا من اضطرابات بصرية ورؤى ضبابية بسبب انخفاض نسبة السكر فى الدم.

 

التعرق

مع نزول مستوى السكر فى الدم يبدأ الجسم فى إنتاج مستوى عالٍ من الأدرينالين الذى يسبب التعرق الشديد.


نقص السكر في الدم

انخفاض مستويات سكر الدم

علامات منبهة لنقص السكر في الدم

مستويات السكر في الدم منخفضة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة