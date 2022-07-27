"وكيل تعليم دمياط" يتابع تدريب مديرى المدارس الابتدائية علي أنشطة التوكاتسو

دمياط - معتز الشربينى

تابع اليوم الدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات تدريب موجهي الصفوف الأولي ومديري مراحل التعليم الابتدائي ومديري المدارس الابتدائية علي أنشطة التوكاتسو "الباقة الأساسية" المقررة للمدارس الحكومية والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة بقاعات مكتبة مصر العامة بدمياط، بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام وحسنى منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي.

وأوضح "وكيل الوزارة"، أن التدريب يستهدف تنفيذ أنشطة "التوكاتسو" في جميع المدارس الابتدائية التي تطبق المنهج المصري الجديد، الذي يحتوي على مكون أنشطة "توكاتسو" " الباقة الأساسية " المقررة للمدارس الحكومية والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة، مشيرًا إلى أنه استهدف للتدريب 198 مدير مدرسة وموجه صفوف أولى، بدءً من اليوم الأربعاء 27/7 وحتى يوم الثلاثا 2/8/2022 موجهاً الشكر والتقدير للمدربين ولمكتبة مصر العامة والقائمين عليها لتعاونهم فى تنفيذ التدريب.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، بالتنمية المهنية للعاملين بالتربية والتعليم والعمل على تطوير المنظومة التعليمية.