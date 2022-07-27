وناقش الجانبان خلال الاتصال نتائج الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني.

وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا أنظمة صواريخ مدفعية إضافية من طراز (هيمارس)، مطمئنا نظيره الأوكراني بأن الولايات المتحدة تتحرك بأسرع ما يمكن لتسليم المعدات إلى أوكرانيا.

ومن جانبه، أطلع ريزنيكوف نظيره الأمريكي على آخر المستجدات في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق تقديم حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار من المعدات التي تم سحبها من المخزونات العسكرية الأمريكية الحالية من خلال سلطة الانسحاب الرئاسي، بالإضافة إلى مساعدة بقيمة 95 مليون دولار من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

وتتضمن الحزمة الجديدة 4 أنظمة صواريخ إضافية من طراز "هيمارس"، وأسلحة إضافية مضادة للدروع وقطع غيار ومعدات أخرى، فضلا عن 36 ألف طلقة من عيار 105 ملم.