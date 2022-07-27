وزير خارجية ترامب يدلى بشهادته امام "تحقيقات الكونجرس" خلال أيام

تجري لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس الأمريكي مناقشات مع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، ليدلي بشهادة خلف الأبواب المغلقة، ومن المقرر مبدئيا أن يتحدث بومبيو مع اللجنة في الأيام المقبلة.

قالت شبكة ايه بي سي ان التواصل الأخير مع بومبيو مؤشرًا على اهتمام اللجنة المستمر بجمع المعلومات والشهادات من مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب بينما تتجه نحو إصدار تقرير عام عن النتائج التي توصلت إليها.

وفقًا لكاسيدي هاتشينسون ، التي كانت أحد كبار مساعدي رئيس موظفي البيت الأبيض في ترامب ، مارك ميدوز ، اتصل بومبيو بميدوز في 6 يناير لتنبيهه إلى أن المناقشات كانت تجري داخل مجلس الوزراء حول استدعاء التعديل الخامس والعشرين كوسيلة لإزاحة ترامب من منصبه.

قالت هاتشينسون في شهادتها للجنة أن بومبيو قال لميدوز "ومن ما أفهمه ، كان الأمر أكثر من - هذا ما أسمعه ، أريدك أن تكون على دراية به ، لكنني أعتقد أيضًا أن الأمر يستحق وضعه على رادارك لأنك رئيس الموظفين أنت من الناحية الفنية رئيس جميع وزراء الحكومة وأنت تعلم إذا كانت المحادثات قد تقدمت ، فيجب أن تكون مستعدًا لاتخاذ إجراء بشأن هذا."

في كتابه "الخيانة: الفصل الأخير من رئاسة ترامب" ، كتب جوناثان كارل ، رئيس ABC بواشنطن، أن بومبيو ووزير الخزانة آنذاك ستيفن منوشين ناقشا إمكانية اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين، ونفى بومبيو حدوث تلك المحادثة.