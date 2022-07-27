وزير الشباب الرياضة يعيد هيكلة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية

- صبحى: نظام جديد لحوكمة وضبط الأداء بالشركة والتوسع في أعمالها

في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إعادة هيكلة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية بما يحقق أغراض الشركة في تقديم خدماتها فى مجال الإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.

صدرت القرارات الخاصة بإجراء عدد من التغييرات الهيكلية بكيان الشركة لضمان حوكمة الشركة وضبط الأداء وتطويره بما يتناسب مع حجم المشروعات التي تتولي الشركة تنفيذها حالياً، وجاء قرار مجلس إدارة الشركة -في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة- بتكليف اللواء محمد أحمد عبد المنعم زمزم بالعمل مساعداً للرئيس التنفيذي للشركة للشئون المالية والإدارية والحوكمة، واللواء سليمان مصطفى سليمان شتا بالعمل مساعد للرئيس التنفيذي لشئون المتابعة والخدمات، على أن يتولى السيد عمر بلبع مستشار المشروعات والجوانب الاقتصادية للوزارة للقيام بأعمال رئيس الشركة، وتولي محمد الخشاب للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية.

وخلال اجتماعاته مع الشركة، وجه الوزير بضرورة البدء في وضع التصور اللازم بالمهام، والاختصاصات الموكلة للشركة وذلك في ضوء توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير النزاهة والشفافية داخل بيئة العمل، وبما يسهم في تنفيذ سياسات الوزارة ورفع كفاءة النظم الإدارية والمالية والفنية بشركة المدن.

وكلف وزير الشباب والرياضة الجهاز التنفيذي ومجلس إدارة الشركة بوضع تصور خلال الفترة المقبلة بتطوير أداء الشركة والتوسع في مهامها مع مختلف المؤسسات الخارجية.