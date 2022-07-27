ميناء دمياط يبحث تطوير التعاون مع الخط الملاحي هاباج لويد

دمياط معتز الشربينى

ترأس اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعاً ضم ممثلين عن الخط الملاحي هاباج لويد وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل وتسهيل إجراءات التراكى والمغادرة وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة ضمن منظومة JIT الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتحقيق أقصى استفادة ممكنه من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها باعتبار الخط الملاحي هاباج لويد واحد من أكبر الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء دمياط.