ميناء دمياط يبحث تطوير التعاون مع الخط الملاحي هاباج لويد

ترأس اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعاً ضم ممثلين عن الخط الملاحي هاباج لويد وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل وتسهيل إجراءات التراكى والمغادرة وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة ضمن منظومة JIT الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتحقيق أقصى استفادة ممكنه من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها باعتبار الخط الملاحي هاباج لويد واحد من أكبر الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء دمياط.
جاء ذلك بحضور اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة وشركة الحلول المتكاملة.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الخاصة ببرنامج الشراكة العالمية لمحطات الحاويات والذى أطلقته شركة هاباج لويد حيث اختارت لعضويته ميناء دمياط ضمن أكثر من 60 ميناء ومحطة على مستوى العالم بهدف تعزيز التعاون المشترك مع أهم شركاء الخط الملاحي بما يسهم في تعزيز الخبرات المشتركة وتحسين الإنتاجية ومعدلات الأداء وكفاءة عمليات التشغيل بالموانئ ومحطات الحاويات المشاركة بالبرنامج.
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