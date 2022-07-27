مواطنون يضبطون عاطل يرتدى ملابس نسائية ونقاب ويسلموه للشرطة

الغربية مصطفى عادل

تمكن أهالي منطقة عزبة خضر، التابعة لقسم ثان المحلة من ضبط عاطل يرتدي ملابس نسائية ونقاب، بعدما شكوا في أمره أثناء تواجده في المنطقة وقاموا بتسليمه للشرطة.

تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام، مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بتمكن أهالي منطقة عزبة خضر من إلقاء القبض على شاب عاطل أثناء تواجده في المنطقة مرتديا ملابس حريمي، ونقاب، حيث أرتاب الأهالي في المذكور، واكتشفوا أنه رجل وليس امرأة، وتم التحفظ عليه في أحد المحلات وتسليمه للشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.