اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:34 م
أكرم القصاص
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مقتل رئيس مدينة مركا الصومالية جراء تفجير انتحاري

الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:45 م
مقتل رئيس مدينة مركا الصومالية جراء تفجير انتحاري الصومال - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وكالة الأنباء الصومالية، بمقتل رئيس مدينة مركا الصومالية بمحافظة شبيلي السفلى عبدالله علي أحمد وافو، جراء تفجير إرهابي نفذه إنتحاري وقع بالقرب من أمام مقر مديرية مركا.


وذكرت الوكالة، أن الانفجار أسفر عنه مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.


الصومال

انفجار فى الصومال

مدينة مركا الصومالية

عبدالله علي أحمد وافو



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