وذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية - وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية - أن معظم مكونات المركبة الفضائية احترقت في أثناء إعادة الدخول، وسقطت كمية صغيرة من حطامها في المياه الآمنة المجدولة بجنوبي المحيط الهادئ .

وتم إطلاق مركبة الشحن "تيانتشو-3" في يوم 20 سبتمبر 2021، وسلمت حوالي 6 أطنان من الإمدادات إلى محطة الفضاء الصينية. وفي أثناء وجودها في المدار، أجرت مركبة الشحن عمليتي التقاء والتحام بمجموعة الوحدة الأساسية "تيانخه"، ونفذت رحلة تجريبية تدور حول المحطة الفضائية .

وبعد انفصالها عن مجموعة "تيانخه" في 17 يوليو الجاري، أجرت اختبارات لتكنولوجيا الفضاء، راكمت خبرة مهمة في إنشاء المدار إلى جانب تشغيل وإدارة المحطة الفضائية.