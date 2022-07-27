محافظ المنوفية: رفع 16 ألف طن مخلفات خلال أسبوع بمختلف المدن.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية،رفع أكثر من 16 ألف طن تراكمات قمامة يومية بالشوارع والميادين العامة و بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 19 يوليو الجاري ، لافتاً إلى أنه خلال الشهر الجارى تم الإنتهاء من رفع (54) ألف طن من بؤر تجمعات القمامة بحى غرب شبين الكوم ومراكز الشهداء وأشمون وتلا وقويسنا.

وأوضح محافظ المنوفية بأن قطاع البيئة من القطاعات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية وقد بلغت جملة الاستثمارات بالقطاع ( مليار جنيه ) خلال الثماني سنوات الأخيرة ، مؤكدا أنه أعطى أولوية قصوى لقطاع تحسين البيئة ومنظومة المخلفات الصلبة وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً يليق بعراقة وأصالة المنوفية.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية، واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة حملاتها المكبرة لرفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم للحفاظ على المظهر العام، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمتابعة منظومة النظافة بقرى شبرابلوله وسدود و طملاى ومنشأة سلطان و كفر السنابسة و دبركى ، فضلا عن رفع نواتج التطهير بترعه أبو عليجه بفيشا الكبرى وكوبري عزبه الصعايده بالحامول وترعه الشنشوريه بدبركى و تسوية وتمهيد طريق الأسفلت بمشروع سبل بمدخل زاوية رزين ، بالإضافة إلى صيانة كشافات أعمدة الإنارة بطريق الأسفلت (دمليج/بهواش/زاوية رزين) وتم تغيير الكشافات المعطلة بأخرى جديدة لتحسين الرؤية البصرية .

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أعمال رفع المخلفات وتسوية وتمهيد وتوسعة طريق المقابر بقرية شبرا خلفون واصطباري ومليج وشنوان، وكذا صيانة شبكات الإنارة بقري شبراباص و طنبدى ومراجعة النزلات الكهربائية والعوازل للحفاظ على أرواح المواطنين ، وفى نطاق حى غرب شبين الكوم تابعت رئيس الحى أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة ، كما تابعت رئيس حي شرق شبين الكوم الأعمال التجميلية بميدان جلهوم من رفع تجمعات الأتربة وزراعة أشجار الزينة كونها منطقة حيوية وهامة ، هذا وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال تركيب لمبات الليد الجديدة بطريق المحطة وحتى عزبة مصطفى أبو السيد بنطاق الوحدة المحلية بشبرا بخوم بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية .

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال دهانات البلدورات والأرصفة الجانبية بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة ، فضلا عن متابعة منظومة النظافة بقرى كفر هلال وعزبة الصعايدة بطوخ طنبشا وعزبة راتب وترعة ديا الكوم بمدخل قرية الشهيد فكري ومدخل كفر الشيخ طعيمة ، هذا وقد شنت الوحدة المحلية بالشهداء حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة بنطاق الوحدات القروية بالشهداء، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة العامة بخلايا الإنارة بمدخل أبو كلس إبشادي و مكتب بريد إبشادي ودنشواي وكفر عشما لتحسين الرؤية البصرية والحد من الحوادث حفاظا على الصالح العام .