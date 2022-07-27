محافظ الشرقية يُكرم أعضاء برلمان الشباب وأبطال الشطرنج والجودو

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعضاء برلمان شباب الشرقية والفائزين في انتخابات برلمان شباب مصر 2022 م، والذين نجحوا في حصد 8 مقاعد بنموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان شباب مصر تمثلت في رئاسة وكيل برلمان و3 لجان نوعية، ومقعدين أمانة سر، ومقعدين لمنصب وكيل لجنة وهم: روض عبد الحليم الحنفى، وكيل ثان لبرلمان شباب مصر محمد حسن عطية - رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، ومحمود أحمد فؤاد - رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومحمود محمد أحمد - رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، وأحمد ياسر أحمد - أمين سر لجنة المقترحات والشكاوي، أشرف عبده إبراهيم - أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، وأحمد أيمن أحمد - وكيل أول لجنة الإعلام والثقافة والآثار، وآية محمد يوسف - وكيل ثان بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمنحهم شهادات تقدير تشجيعا لهم علي مواصلة رسالتهم السامية داخل برلمان شباب مصر وطرح الأفكار وتوفير الحلول لكافة القضايا المطروحة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما كرم محافظ الشرقية اللاعبة رغد علاء الدين الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للشطرنج بزامبيا، وكذلك اللاعب يسرى سامي بطل الجودو لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بالجزائر، بمنحهما شهادات تقدير وشعار المحافظة، متمنياً لهما مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وعلي هامش التكريم أدار محافظ الشرقية حواراً مع أعضاء برلمان شباب الشرقية والأبطال الرياضيين، مؤكداً أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء وتقدم المجتمع وهم الأداة الفاعلة نحو الانطلاق لبناء الجمهورية الجديدة مهنئا الجميع بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

وقال المحافظ لأعضاء برلمان شباب الشرقية والفائزين بمقاعد في برلمان شباب مصر: "أنتم نموذج مشرف وواع ومثقف لديكم القدرة على إستيعاب الأحداث الجارية لذلك استطعتم حصد 8 مقاعد مختلفة داخل البرلمان"، متمنياً لهم دورة برلمانية موفقه.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد نقلة نوعية وحضارية على أرض مركز الحسينية بتنفيذ المبادرة الرئاسية (حياه كريمة) بــ 41 قرية و 740 تابع والتي ستغير شكل الحياة إلى الأفضل في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مؤكداً أن ما نشهده اليوم يمثل نموذجاً فريداً لبناء الجمهورية الجديدة في ظل صعوبات وأزمات إقليمية ودولية تؤكد أننا لدينا قيادة واعية تعمل بجد وإخلاص واجتهاد لتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات .

وطالب المحافظ الشباب بتوعية المواطنين والمحيطين بهم وتعريفهم بحجم المشروعات القومية الجاري تنفيذها علي أرض الوطن ، مؤكداً إستمرار تنفيذ برنامج الزيارات لكافة المشروعات القومية على أرض المحافظة لإرسال رسالة مفادها أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير وتحسين جودة حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد المحافظ علي ضرورة مشاركة الشباب للجهاز التنفيذي في التصدي للظواهر السلبية التي يعاني من المجتمع والعمل علي تغيير الثقافات السائدة لدي المواطنين وخاصة في التعامل مع ملف النظافة ورفع القمامة مؤكدا ان هذا القطاع شهد دعما كبيرا من الدولة خلال الفترة الأخيرة ولكننا بحاجة الي توعية المواطن بأهمية الالتزام بمواعيد وأماكن تجميع القمامة وكذلك التعامل مع مختلف القضايا الحيوية التي تمس الشارع الشرقاوي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة عن امتنانه لمحافظ الشرقية لحرصه على استقبال وتكريم أعضاء برلمان شباب مصر من أبناء الشرقية والأبطال الرياضيين ليمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات وتحقيق الإنجازات ورفع اسم الشرقية عالياً على مستوى محافظات الجمهورية.