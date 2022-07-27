مجلس جامعة طنطا يستعرض إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية

الغربية مصطفى عادل

ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور محمود ذكى الاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وأحمد المسلمانى عضو مجلس الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانونى للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال كلمته القفزات التى حققتها جامعة طنطا فى التصنيفات الدولية، حيث تم إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS البريطاني العالمي لعام 2022، وجاءت في المرتبة 1201-1400 عالميًا، و المرتبة الخامسة محليًا، وأيضاً ظهرت الجامعة فى تصنيف شنغهاى لأول مرة فى ثلاث موضوعات هذا العام في مجال علوم الطاقة والعلوم الهندسية و حققت المركز الأول محليًا بوجودها في المركز 151-200 علي مستوي العالم و جاءت في المركز الثاني محليا في مجال العلوم الزراعية لاحتلالها المركز 201-300 عالميا متقدمة نحو 200 مركز عن العام الماضي حيث كانت في المركز 401-500 عالميًا، كما ظهرت الجامعة أيضا ولأول مرة في ذات التصنيف في مجال الهندسة الكيميائية و جاءت في المركز 401-500 عالميا، علاوةً على القفزة غير المسبوقة لتقييم المجلات العلمية للجامعة بنسبة 300٪؜ بين عام 2020 وعام 2022، وحصول 12 مجلة علمية بجامعة طنطا على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات.

كما ناقش المجلس الدور الذى تقوم به الجامعة فى التواصل الدائم مع السفراء والملحقين الدبلوماسيين للدول الشقيقة بمصر لتحقيق مزيد من التواصل الثقافي مع البلدان وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة طنطا وتعريفهم بالبرامج الدراسية المميزة التى تقدمها الجامعة.

كما استعرض المجلس أهم انجازات الجامعة خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، وشملت التشغيل التجريبي لمستشفى الجراحات الجامعي الجديد بطنطا بسعة 749 سريرا وبتكلفة أكثر من 600 مليون جنيه وبدء الحفر العميق لأساسات مستشفى 900900 الجامعي الذكي بالمحلة الكبرى بسعة 600 سرير، ووضع حجر الأساس لمستشفى الطوارىء الجديد بسعة 200 سرير وصدور مجلد يوثق مشاركة الجامعة في "حياة كريمة " أعظم مشروعات القرن الذي يوضح مساهمة جامعة طنطا ب 330 قافلة كبرى بالقرى الأكثر احتياجا داخل وخارج المحافظة وخدمة أكثر من 267 ألف حالة.

كما تطرق المجلس إلى مناقشة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، والانتهاء من المنصات الالكترونية التعليمية فى أسرع وقت، كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة الانتهاء من كافة نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2022.