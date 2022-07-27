وذكرت الصحيفة أن ترامب تجنب بعناية الإعلان عن ترشيحه للانتخابات الرئاسية في عام 2024، لكن توصياته لإنقاذ الولايات المتحدة مما اسماه "الكارثة" بدت بقوة مثل توصيات مرشح في المستقبل .. موضحة أن ترامب حل ضيفا على مركز أبحاث "أميركا فيرست موليسي انستيوت"، الذي أنشأه أنصاره في عام 2017، والذي رحب منذ نهاية رئاسته بالعديد من معاونيه السابقين.

وأضافت أن "دونالد ترامب وصف ، في خطاب مروع، أمريكا بأنها في حالة إفلاس في عهد جو بايدن، كما سرد الإجراءات التي سيتعين على الرئيس الجمهوري المقبل اتخاذها لوقف هذه الحالة ، فقد اعتبر أن الدولة تنهار في ظل حكم الديمقراطيين، والمدن تحولت إلى مناطق حرب، وظهرت الحاجة إلى يد قوية لإنقاذ أمريكا من الفوضى". 

وتابعت الصحيفة " أن الرئيس الأمريكي السابق أشار إلى أن التضخم هو الأعلى منذ 49 عاما، كما وصل سعر الوقود إلى أعلى مستوى في تاريخ أمريكا ، وقال "نحن متسولون ننحني أمام دول أخرى من أجل الطاقة، ويعبر ملايين الأجانب غير الشرعيين حدودنا المفتوحة ويتدفقون علينا، والمدن التي يديرها الديمقراطيون تحطم الأرقام القياسية في جرائم القتل، تعاني بلادنا من إذلال تاريخي تلو الآخر على المسرح العالمي، حيث تتعرض حقوقنا وحرياتنا الأساسية للتهديد، الحلم الأمريكي في حالة يرثى لها وسنكون قريبًا بدون بلد إذا لم يتم عكس هذا الهجوم على الاقتصاد والمجتمع والحضارة نفسها بسرعة".