لمنع التكدس المروري.. مدينة دشنا بقنا تنجح فى نقل أقدم سوق عمره 100 عام

قنا صابر سعيد

قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إنه تم نقل سوق الأربعاء الذى تخطى عمره 100 عام، من شارع امتداد السكة الحديد ومنطقة الكنيسة ومدرسة الثانوية التجارية والإدارة التعليمية، إلي الموقع الجديد على مساحة 4000 متر بأرض الجمعية الزراعية بجوار موقف السيارات الجديد، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وأضاف أنور، أن الوحدة المحلية بدأت منذ الإثنين الماضى في تجهيز موقع السوق الجديد من خلال تسوية الأرض، وتركيب كشافات الإنارة، بالإضافة إلى العمل بالتوازى على التواصل مع الباعة الجائلين ومفترشي الطريق والمواطنين بالتوجه إلى مقر السوق الجديد.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن سوق الأربعاء يعد السبب الرئيسي للتكدس المروري بمزلقان وكوبري الجبانة، وطريق مصر أسوان الزراعي ، وامتداد السكة الحديد، ومنطقة الخولا، فضلا عن العشوائية والمنظر غير اللائق بالمنطقة المحيطة بالسوق، مضيفاً أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا تسعى بإستمرار إلى تحسين وتجميل ومنع انتشار العشوائية.