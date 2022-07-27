كنيسة العذراء والبابا أثناسيوس بمدينة نصر تحتفل بيوبيلها الذهبى

كتب: محمد الأحمدى

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولى بمدينة نصر اليوم باليوبيل الذهبى لوضع حجر الأساس لها بيد المتنيح قداسة البابا شنودة، وذلك يوم الخميس 27 يوليو 1972 .

وصلى الآباء كهنة الكنيسة القداس الإلهى صباح اليوم بهذه المناسبة وسط مشاركة كبيرة من المصلين وخورس شمامستها.

وفى سياق متصل، احتفل دير الشهيد الأمير تادرس الشطبى بمنفلوط، مساء أمس، بعشية عيد الشهيد شفيع الدير، الذى تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وصلى الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط صلوات العشية بكنيسة الدير، وفى ختام العشية طيّب رفات الشهيد بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.