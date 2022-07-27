"فادى" يحقق حلمه ويجوب محافظات مصر على دراجة.. صور

أمنية فايد







شارك القارئ فادى دبابة، 18 سنة، يدرس فى الصف الثالث الثانوى، والمقيم فى محافظة القاهرة، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" مجموعة صور له أثناء تجربته فى زيارة محافظات مصر بالدراجة.











وقال: "أعشق ركوب الدراجات من الطفولة وكان حلمى أزور محافظات مصر بالدراجة للاستمتاع بها بشكل مختلف، وهو ما استطاعت القيام به، سافرت إلى الإسماعيلية والسويس والعين السخنة والإسكندرية ومنها للغردقة ثم شرم الشيخ ودهب بالإضافة إلى الأقصر وأسوان".











وأضاف: "قبل القيام بهذه الرحلة كان الأمر يحتاج تدريب وتمارين رياضية شاقه حتى أتمكن من القيام بذلك واستغرقت التمارين عام كامل، ورغم التعب الذى شعرت به إلا أنه حلم استطعت تحقيقه في سن صغير واكتسبت العديد من الخبرات وكونت علاقات وصداقات مع مختلف الأفراد في القرى والمدن المتواجدة على الطريق، فكانوا يقدمون لى العديد من المساعدات لاستكمال رحلتى من طعام وشراب".





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