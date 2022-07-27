ضبط 3650 شيكارة دقيق مدعم ناقص الوزن داخل مطحن فى كفر الدوار بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مطحن بدمنهور وذلك لإنتاجه دقيق مدعم ناقص الوزن بعدد 3650 شيكارة دقيق بقيمة مليون و266 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تم التفتيش والمتابعة لحركة صرف النخالة و اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف ووصول كميات النخالة للمواطنين وعدم التلاعب بالكميات في السوق السوداء

وخلال الحملة أيضا تم فحص عدد من شكاوي المواطنين و التفتيش علي عدد من مصانع الاعلاف للتأكد من عدم وجود مخالفات .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين و أشرف عبد الحميد وكيل مديرية التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمراراً الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على الالتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.