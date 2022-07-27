ضبط 2.5 طن مادة لاصقة مجهوله المصدر بمخزن بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2.5 طن ماده لاصقة مجهوله المصدر داخل أحد المخازن خلال حملات تموينية مفاجئة بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشيه برئاسة أحمد إبراهيم، علي المخازن والمحال التجارية أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي: محضر ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية الخاص بشركة صناعات غذائيه لوجود سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ 50 برميل مادة لاصقة (غراء) زنه الواحد 50 كيلو بإجمالي وزن 2500 كيلو غراء علي ذمة المحضر.

تحرير محضر ضد أحد أصحاب المحال التجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.