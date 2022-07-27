ضبط مخزن أدوية أدوية غير مدرجة وغير مصرح بتداولها فى الشرقية

كتب عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقة، من ضبط مخزن أدوية، يحتوى على كمية كبيرة من الأدوية غير مدرجة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات، أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من قيام (طبيب- مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح) بإدارة مخزن "بدون ترخيص" كائن بذات الدائرة لتجميع وتوزيع الأدوية المصرح بها للتداول وأخرى غير مصرح بتداولها داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية وتم التقابل مع المذكور.. وبفحص المخزن عُثر بداخله على كمية كبيرة من الأدوية بإجمالى (عدد 5175 وحدة دوائية - عدد 8417 عبوة فارغة) جميعها غير مدرج بوزارة الصحة المصرية لتداولها داخل البلاد.

بمواجهته أقر بقيامه بإدارة المخزن "بدون ترخيص" لبيع وتوزيع الأدوية على عملاؤه واستخدامه للعبوات الفارغة لإعادة تدوير المرتجع.