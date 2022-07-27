صحيفة: ريشى سوناك يغير موقفه من التخفيضات الضريبية لمغازلة المحافظين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "آي" البريطانية إن وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشى سوناك سيعلن عن تحول كبير في موقفه من التخفيضات الضريبية يوم الأربعاء فى محاولة لإقناع نشطاء المحافظين بأنه الخيار الأفضل ليكون رئيس الوزراء المقبل.

وأصر المستشار السابق في وقت سابق على أنه سيكون من الخطأ خفض الضرائب بشكل كبير بينما لا تزال المملكة المتحدة تكافح مع ارتفاع التضخم ، متهمًا منافسته وزيرة الخارجية، ليز تروس بأن لديها سياسات من شأنها أن تدفع الأسعار وأسعار الفائدة للارتفاع أكثر من أي وقت مضى.

لكن وجد سوناك نفسه خلف منافسته في استطلاعات الرأي ، والآن أصبحت تروس المرشح الأوفر حظًا لتكون زعيمة حزب المحافظين المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن سوناك سيعلن يوم الأربعاء عن "خطة شتاء" جديدة يقول إنها مصممة للتعامل مع الزيادات شبه الحتمية في تكاليف الطاقة خلال الأشهر المقبلة ، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى.

وسوف يعد سوناك بإزالة ضريبة القيمة المضافة من فواتير الطاقة المحلية لمدة عام إذا تجاوز الحد الأقصى للسعر - حاليًا أقل بقليل من 2000 جنيه إسترليني سنويًا للمنزل العادي - 3000 جنيه إسترليني كما هو متوقع من قبل الخبراء.

ووفقًا لسوناك، هذا من شأنه أن يوفر لكل أسرة 160 جنيهًا إسترلينيًا لكل فرد ، على الرغم من أن التوفير سيكون أكبر بالنسبة للأسر التي تستخدم المزيد من الطاقة. وقد سبق أن أشار إلى هذا التأثير كسبب لعدم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الفواتير ، عندما تم اقتراح السياسة من قبل العمل.

وقال لأعضاء البرلمان في مايو: "إن دفع السعر الثابت له ميزة كونه أكثر تقدمًا من ضريبة القيمة المضافة ، والتي من الواضح أنها تمنح خصومات ضريبية عالية جدًا ، أو أعلى ، لأولئك الأثرياء بشكل خاص أو الذين لديهم منازل كبيرة وفواتير طاقة أكبر ".