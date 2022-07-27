شروط قبول حملة المؤهلات العليا للعمل ضباط محاربين بالقوات المسلحة

كتب زكى القاضي

صـدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعـة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملـة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهـادات المعادلـــة وحملــة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعــات الحكومية والخــاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

أولاً الكلية الحربية :

التخصصات المطلوبة :

تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعـــــلام والصحافة / إقتصــاد وعلــوم سياسية / كلية خدمة إجتماعية ، لغات ( إنجليزى / عبرى/ روسى / فرنسى / صينى ) - من كليات ( أداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة ) ، الآداب ( إعـلام - علــم نفــس - اجتماع - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية )

الشروط الخاصة بالمؤهل :

التقدير : جيد فأعلى ، وأن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24) سنة فى 1/11/2022 م ،وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2022 أو 2021 فقط ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

ثانياً : الكلية البحرية

التخصصات المطلوبة :

تخصصات الهندسة : الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية (بناء سفن) / الهندسة التطبيقية ( تقنية النانو ، ملحوظـــــــة : لا يتم قَبول خريجى الأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص( هندسة بحرية وبناء سفن فقط ) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى / وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات .

الشروط الخاصة بالمؤهل :

التقدير : مقبول فأعلى ، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى في عام 2022 أو 2021 فقط ،وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1/11/2022م ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

تخصصات العلوم : (فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار)

تخصصات التربية : (فيزياء / كيمياء / رياضيات)

الشروط الخاصة بالمؤهل :

التقدير : جيد فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2022 أو 2021 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24 سنة) فى 1/11/2022م ، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

ثالثاً : كلية الدفاع الجوى

التخصصات المطلوبة :

تخصصات الهندسة : الحاسب والنظم / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الاتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس /الروبوتات .

الشروط الخاصة بالمؤهل :

التقديـر : مقبول فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2022 أو 2021 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1/11/2022م ، وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوى (2) عام دراسى ( ميلادى) .