اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:38 م
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شركة تجارة الجملة: لدينا أرصدة كافية من كافة السلع تكفى لمدة 6 أشهر

الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:34 م
شركة تجارة الجملة: لدينا أرصدة كافية من كافة السلع تكفى لمدة 6 أشهر لحوم -أرشيفية
إبراهيم حسان

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قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن الشركة لها 5 آلاف فرع من فروع الجملة، و1350 منفذًا لضخ جميع أنواع السلع للمواطنين.
 
وأضاف عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشركة لديها أرصدة كافية من كافة السلع سواء السكر والزيت والتي تكفي لمدة 6 أشهر، وفي أي وقت يجد المواطن السلع بتخفيضات تصل إلى 30%.
 
وتابع أن اللحوم الطازجة السوداني سعر الكيلو 115 جنيهًا، والبرازيلي بـ85 جنيهًا للكيلو، وتعاقدات اللحوم تكفي مصر حتى عام 2025، ووزارة التموين توفر أطباق البيض سعر الطبق 62 جنيهًا بكافة المنافذ.
 
وأوضح أن الشركة لديها 1300 سيارة متنقلة للوصول إلى المواطنين بالقرى والنجوع؛ تكون محملة باللحوم والدواجن، وسلع حرة من شركات برندات عالمية في الأسواق والسلاسل التجارية؛ مؤكدًا أن المواطن يٌقبل على شراء هذه السلع.
 
ولفت إلى أن وزير التموين أمر بتخفيض أسعار اللحوم من 90 إلى 85 جنيهًا، والضآن بـ 130 جنيهًا، خلال فترة عيد الأضحى، مشددًا على أن التموين تواجه أسعار السلع بطرح سلع مخفضة للحد من زيادة الأسعار بالأسواق.

عادل عبدالعزيز

تجارة الجملة

اخبار التليفزيون

انخفاض اسعار اللحوم



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